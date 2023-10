Už pred smrťou český slávik Karel Gott vedel, že keď odíde z tohto sveta nastane veľký mediálny ošiaľ a preto chcel svoju blízku rodinu ochrániť. Práve preto ju mal zveriť do ochranných rúk Tsoukerníka, ktorý svoj sľub dodržiava dodnes. "Vedel, že po jeho smrti príde mediálne šialenstvo, chcel ochrániť svoju manželku Ivanu a ich dve malé dcéry. Tak som mu to sľúbil, a keď tá chvíľa prišla, ukryl som ich vo svojom dome v Rozvadove," povedal kasínový kráľ pre Blesk.cz.

Zdroj: Reprofoto/Hvězda padá vzhůru Karel Gott

Po smrti Gotta sa Ivana zaujíma hlavne o svoje dve dcéry Charlotte (17) a Nelly (15) a tiež o odkaz svojho manžela. Jej súkromie je obalené tajomstvom, píše Aha.cz Leon však nedávno nečakane prehovoril o ich súkromí.

"Ivanka je úžasná, dcéry sú úžasné, už jej prerastajú. Ivana sa veľmi starostlivo stará o rodinu, Karlovu pamiatku, a ja z toho mám obrovskú radosť," povedal pre média a ďalej prezradil aj to, že je podľa neho veľmi mladá na to, aby bola vdovou po zvyšok života. "Osudom každého človeka je nájsť si partnera. Ale to je veľmi ťažké. Ja Ivane prajem to najlepšie a samozrejme budem veľmi rád, ak niekoho nájde. Ak nie, hlavne nech je šťastná," povedal Leon, ktorý je šťastný, že sa celá rodina má tak dobre. Zaspomínajte si na Gotta v galérii.