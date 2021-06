To, že Adela Vinczeová pred pár rokmi skúšala šťastie aj ako modelka, je už vec známa. Súťažila dokonca aj s Andreou Verešovou. Vďaka Elite model look sa stretla aj so svetovou topmodelkou Lindou Evangelistou. Na toto obdobie si zaspomínala na sociálnej sieti a pridala aj záber svojho mladého zadku v plavkách. "Toto je môj mladistvý zadok v kontakte s vtedajšou topmodelkou Lindou Evangelistou počas Elite model look. Celá moja účasť v tejto súťaži bola pre mňa bizárom, ale aj dobrým štartom pre to, aby som sa o seba začala viac starať. Keď mi niekto povie, že vyzerám v niečom sexy, neznamená to pre mňa automaticky, že dotyčný nevníma nejaké moje vnútorné kvality. Poteší ma to,” napísala a zaspomínala si aj na to, že kedysi si vypočula o svojom vzhľade všeličo. Konkrétne to, že je plochá, nosatá, príliš chudá a podobne.

Zdroj: Instagram.com/ViktorVincze Adela s manželom Viktorom.

"Keď tak nad tým premýšľam, tak ani vtedy som si nemyslela, že dotyčná osoba nevníma aj moje vnútorné kvality. A ak ma aj nerešpektovala kompletne, nebrala som to osobne. Asi vďačím mojim rodičom za to, že nedovolili okoliu určovať, čo si o sebe myslím ja. Spolužiakom som to vždy vedela vrátiť a ešte k tomu sme ostali aj kamoši,"dodala Vinczeová.