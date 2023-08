Ako píše casprezeny.sk, keď mala Suzanne 59 rokov, tento vek by jej málokto tipoval. Bola štíhla a hustú kučeravú hrivu vymenila za krátke a rovné vlasy. Herečka sa vekom dávala čoraz viac vylepšovať, až nad tým stratila kontrolu a podobá sa na seba čoraz menej. Keď mala 65 rokov, dala si na seba neprehliadnuteľné červené šaty, v ktorých si však vieme predstaviť skôr mladú študentku na maturitnom plese.

V roku, keď oslávila sedemdesiatku, akoby chytila druhý dych. Trúfla si na obtiahnuté minišaty a o dva roky neskôr, ako 72-ročná, už siahla po decentnejších, ale pri doplnkoch nenechala nič na náhodu a rozhodne pútala pozornosť. Štyri roky pred osemdesiatkou je z nej živá reklama na plastické operácie.

Tvár má extrémne napichanú, čelo a líca natiahnuté, čo sa už však nedá povedať o okolí okolo úst. A na väčšine videí, ktoré pridáva na sociálne siete je až príliš nalíčená. No, nie je to bohviečo. Má síce 76 rokov, ale predsa len, menej je niekedy viac a iste by jej to pristalo aj bez týchto "zlepšení". Pozrite si ju v našej galérii.