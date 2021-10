Dlho zvažovala či fotku z postele zverejní, no napokon to urobila. Fúha, takto moderátorku Karin Majtánovú veru nepoznáte!

Zamilovaní až po uši a najradšej by to vykričali do celého sveta. Rozhodne tak sa cíti moderátorka Karin Majtánová s Petrom Kremnickým, ktorí mali pred pár týždňami svadbu. Svedčia o tom zamilované fotky a vyznania na jej na sociálnej sieti. Najnovšie ale poriadne pritvrdila. Po odvážnych fotkách z vírivky pridala snímku priamo z postele.

Zdroj: NORBERT SKALIČAN Svadba Karin Majtánovej a Petra Kremnického v Bratislave. Na snímke je Karin Majtánová a Peter Kremnický.

"Zvažovala som, či pridať aj takúto foto....ale keďže veľa pre mňa znamená a chcela by som podporiť všetkých, ktorí sa ľúbia alebo sa ešte len hľadajú, tak to urobím. Priatelia, je super prebúdzať sa vedľa niekoho, koho milujete. Nezanevierajte na život, na osud ani nič podobné. Oplatí sa vstať a vykročiť šťastiu naproti. Dovoliť si milovať a byť milovaný," napísala zaľúbená Majtánová a pridala fotku, na ktorej s Petrom ležia v posteli. On hore bez a ona len .... Pozrite sa v galérii.