Zuzana Plačková sa už o pár dní bude sťahovať do nového hniezdočka lásky, ktoré sa bude nachádzať Miloslavove. Do domu jej chýbajú už len detaily ako lustre či podobné doplnky. To, že si potrpí na luxusných kúskov, vie o nej každý. A inak to nebude ani so zariaďovaním jej domu.

Zdroj: istagram Zuzana Plačková si potrpí na luxus.

„Ja mám v dome jedine vychytávky. Inšpirovala som sa najmä dizajnérom Philippom Pleinom, ktorý má špecifický vkus na zariaďovanie domu. To je presne to, čo milujem aj ja. Všade budem mať zrkadlá, všetko atypické, mramor a sklo. Hlavne nič drevené,“ prezradila Plačková portálu markiza.sk.