V máji budúceho roku by mala odohrať dva koncerty. Jeden v Bratislave, druhý v Košiciach. Po osudnej autonehode v decembri 1980, ktorá speváčku pripútala na invalidný vozík, o nej médiá písali, že sa uzavrela do seba. Ona vo svojej autobiografickej knihe napísala, že médiá zavádzali a vlastne nikdy sa z očí verejnosti úplne nestratila. Ako to teda bolo v skutočnosti?

Neprestala spievať

Pred osudnou nehodou si stihla zahrať hlavnú úlohu v kultovom muzikáli Neberte nám princeznú. Krátko po jeho dokončení sa jej život otočil naruby. Vážne zranenia spôsobili, že Marika ochrnula od siedmeho stavca nadol. Napriek tomu v lete 1981 vystúpila na Bratislavskej lýre. Nasledovalo dlhodobé liečenie, zároveň však pokračovala v nahrávaní albumov. K dvom predošlým – Dievča do dažďa a Môj malý príbeh z roku 1981 – pribudol Slnečný kalendár. Z Gombitovej oficiálnej internetovej stránky teda vyplýva, že aj po nehode pokračovala v koncertovaní a jej dve koncertné turné trvali celkovo päť sezón. Vystupovala s nimi po celom Československu a štyrikrát vypredala pražskú Lucernu. Po vyše 150 sólových koncertoch v období medzi rokmi 1983 až 1987 sa sústredila predovšetkým na televízne a charitatívne vystúpenia.

Zdroj: archív NMH Marika Gombitova a Eva Kozejova v Moskve

Začínala s bratmi

Marika na svojej stránke píše: „Vyrastala som v robotníckej rodine ako jedno z piatich detí, mám troch bratov a jednu sestru. Otec hral na husliach a na klavíri a krásne spieval. Možno po ňom som zdedila spevácky talent. Aj ja som si pobrnkávala na klavíri.“ A ako začala so spievaním? Mala dvanásť rokov, keď ju starší brat zobral v Stropkove do ich kapely. Tam s maminým súhlasom a pod dozorom bratov spievala. „Keď ma neprijali na konzervatórium, odišla som do Košíc na strojnícku priemyslovku a popri štúdiu som vystupovala so skupinou Profily, v ktorej hrali aj traja budúci členovia Modusu,“ píše na svojej stránke Marika, ktorá po čase prešla do orchestra Júliusa Olajoša, s ktorým raz spievala na plese športovcov. Tam prišiel spevák Janko Lehotský. „Zastavil sa pod pódiom, počúval, potom sa ma spýtal, či by som nechcela do Modusu, a ja som súhlasila...“