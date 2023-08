Sympatická a vždy usmiata herečka Petra Polnišová má nenahraditeľný šarm. Málokto však o nej vie, že po štúdiu pôsobila v Anglicku a aj v Miláne. Časom sa ale vrátila späť na Slovensko a popularitu si získala v zábavnej relácii SOS, kde bola dokonca aj spoluscénaristka.

Tajná svadba

Písal sa rok 2005, keď si za muža vzala architekta Jaroslava Takáča. Manželstvo im stroskotalo pred Vianocami 2008, no o rozvode vtedy netušila ani jej rodina. Celý rozvod trval 10 minút a oznámili ho, keď už bolo po všetkom. Dôvod? Zaneprázdnenosť. Pár mesiacov nato sa už ukazovala po boku nového muža, francúzskeho publicistu Matthieua Darrasa. Začali randiť v roku 2009. Narodili sa im dvaja synovia, no ani to ich vzťah nezachránilo. Rozišli sa v roku 2017. A hoci nikto poriadne nevedel, či boli vôbec zosobášení, na jeseň 2018 v Inkognite vyšli z Petriných úst prekvapivé slová: „A môj bývalý manžel bol Francúz.“ V tom čase sa už objavovala po boku scenáristy filmov Cuky Luky či Známi neznámi, v ktorých aj hrala, Juraja Brocka.

Zdroj: EMIL VAŠKO Tlačovka k novému seriálu "Známi neznámi" v jednom z bratislavských hotelov. Na snímke Wanda Adamík Hrycová, Juraj Brocko a Petra Polnišová.

Aj napriek tomu, že Petra je na očiach verejnosti stále, svoje súkromie si vie poriadne ochrániť pred zvedavými novinármi. Dokonca aj za svojho manžela, scénaristu Juraja Brocka, sa vydala tajne, potom čo s ním niekoľko rokov žila v jednej domácnosti. „Nie sme typy, ktoré by všetko vykrikovali do sveta. Bolo to naše súkromné rozhodnutie,“ vyjadrila sa krátko po svadbe pre Plus 7 dní. Podľa jej slov svadbu zorganizovali v úzkom kruhu najbližších, no o to viac si ju užili. Manželia si zvolili aj nenápadné obrúčky.