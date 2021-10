Soňa Skoncová (34) ako modelka precestovala celý svet, pred pár rokmi sa presťahovala aj so svojim partnerom do Bojníc, odkiaľ obaja pochádzajú. Po narodení synčeka sa pustili aj do prerábky ich spoločného bytu. Pastelové farby, moderný nábytok a prvky trendového terazza - to všetko vytvára dokonalý celok, v ktorom je isto radosť žiť.

Zdroj: Instagram/@sonaskoncova Kúpeľňa Soni Skoncovej je s motívom terraza

Teraz predviedla svoju kuchyňu. Pastelová linka v kombinácií s mramorom, tyrkysovou a zlatou sú zásah do čierneho a veru, že sa tu Soničke musí dobre pripravovať jedlo pre jej malého Robka.