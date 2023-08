Ako písal plus7dni.sk, pred viac ako dvadsiatimi rokmi si za nemalé peniaze kúpil chátrajúci barokový zámok v Bečvároch, ktorý neskôr zrekonštruoval so svojím otcom. Bolo to však poriadne veľké "sústo" a Robert to nezvládal. Jeho snahou bolo vrátiť túto stavbu do pôvodnej podoby z polovice 18. storočia.

Ako sa podarilo zistiť českému portálu blesk, muzikant, o ktorom sa vie, že mal dávnejšie má problémy s alkoholom, bol minulý rok v psychiatrickej liečebni Červený Dvůr neďaleko Českého Krumlova, kde liečia pacientov s rôznymi závislosťami, od alkoholu, drog či hracích automatov.

Robert sa nielen rokmi, ale zrejme aj pôsobením alkoholu zmenil na nepoznanie. Štíhleho dlhovlasého rockera by ste v ňom márne hľadali. Držíme mu palce. Pozrite si ho v našej galérii.