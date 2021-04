Je proste sama sebou, čoho výsledkom je, že ju mnohí obdivujú, iní zasa hania. Tak sa žiaľ na svojej sociálnej sieti stretáva z mnohorakými reakciami na svoje posty a ľudia ju častujú komentármi, ktoré si naozaj nezaslúži.

Zdroj: Instagram.com/kristina.tormova Kristína Tormová - vie si zo seba urobiť srandu

Kristína sa však, zdá sa, obrnila voči útokom neprajníkov, urážkam, aj hanlivým poznámkam na jej vzhľad, konanie aj myslenie.

Kristína na svojom Instagrame píše: „Ďakujem za všetky milé správy, ale nebojte sa o mňa. Ja to sledujem ako Allenovku tieto správy. Robím si z toho v hlave filmy o čudných ľuďoch. Ja som si ani neuvedomila, ako mám posunuté hranice. Mne tie správy nič nerobia. Nemám už emócie žádné. 😂😂 Za 20 rokov v tomto šouniznisíku si človek zvykne. Ak by si nezvykol, tak ho picne. Človek nechce, aby ho piclo. Človek sa má rád. Aspoň ja. Žiaľ tie správy nie sú nič nezvyčajné, stačí si prečítať komentáre pod bulvárnymi článkami, ktoré frustrovaných ľudí burcujú k hejtom..alebo si len otvoriť fejsbučík nejaký verejný,“ napísala. Vo svojom statuse pokračuje týmito slovami: „Tým, že som postla #zpoštyvyberáme som len chcela poukázať na skutočne magickú rozmanitosť tohto môjho (virtuálneho) sveta. Žijem v ňom a páči sa mi (napriek všetkému).“

Zdroj: Instagram.com/kristina.tormova Komentáre, ktoré zverejnila na svojej stránke Kristína.

Pýtate sa, prečo známa herečka a trojnásobná mama takto reaguje? Lebo sa čoraz viac jej pozorovateľov do nej „obúva“ a okrem neprajnej ženy, ktorá jej pred časom bez ostychu napísala, že by so sebou mala niečo robiť, lebo pôsobí špinavo, počet neprajníkov z dá sa, pribúda. Práve toto možno naštartovalo Kristínu k svojskému protiútoku a výsledok stojí naozaj za to. Komentáre – neprajné a hanlivé, ale aj ďakovné zverejňuje na svojom ďalšom účte.

Nájdete ich v našej galérii pod článkom a verte, že stoja naozaj za to.