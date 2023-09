Ako píše plus7dni.sk, bola to udalosť, za akú by sa nemuseli hanbiť ani hollywoodske hviezdy, napokon, veď Radek bol rovnako slávny ako ona. Záujem o nich bol obrovský, boli to vtedajšie najvychytenejšie hviezdy strieborného plátna. Jiřina mala v čase svadby čerstvých 39 a fešný Radek o rok menej.

U oboch to však bola už ich druhá svadba. Jiřina si do manželstva priviedla dcéru Simonu z prvého vzťahu. A hoci pre Simonu bol mužom číslo jedna jej vlastný otec, Radek bol druhým najdôležitejším mužským vzorom v jej živote. Prvú svadbu Jiřina absolvovala o 16 rokov skôr, keď sa vydala za svoju veľkú lásku, vtedajšieho študenta ČVUT Břetislava Staša. Brali sa v októbri 1954. Jiřina už vtedy bola tehotná, čakala dcéru Simonu.

Pozrite si foto v galérii Jiřiny z jej prvej svadby, takáto z nej bola nevesta. Svadba sa konala za pohnutých okolností, keďže Bohdalovej otca vtedy zatkla ŠTB, zavreli ho do väzenia a čakal na súd. Jej mama sa z toho zrútila. Jiřina potom dcéru Simonu zo stresu porodila v deň (19. 3. 1955), kedy súd poslal jej otca na 15 rokov do väzenia. Hoci Jiřinino prvé manželstvo nevydržalo, lebo jej manžel neschvaľoval jej divadelnú dráhu, sú v kontakte dodnes.