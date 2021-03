Kúpila si ho pred pár rokmi v Stupave. Bola to novostavba, ktorú si postupom času prerobila podľa svojich predstáv. Spočiatku – počas prvého roku v ňom boli len samé funkčné veci. Šmrnc a útulnosť mu dodali až drobné stavebné úpravy, doplnky a suveníry z ciest. Dnes jej bývanie ukrýva mnoho tajomstiev.

Zdroj: Instagram.com/miriam.kalisova Mirka si zriadila ateliér priamo v obývačke.

Ateliér

Mirka rada a pekne maľuje, tak si miesto v byte našiel aj „umelecký“ kútik. O ňom pred časom na svojom Instagrame napísala toto: „... celý život túžim po vlastnom ateliéri. Po mieste, kde budem môcť mať stále rozložené farby, štetce a plátna a hocikedy mi napadne, tak si k nim sadnem a budem maľovať.“ Moderátorka a nádejná umelkyňa totiž doteraz musela všetko vždy rozkladať a skladať naspäť, až ju častokrát práve tento moment od maľovania odradil. „...až som si nedávno povedala, že kašlem na čakanie na vysnívaný ateliér si urobím v obývačke ...dovtedy som si z nejakého čudného dôvodu myslela, že to sa nedá, lebo veď obývačka je pre návštevy,“ píše Mirka.

„Dokonca som sa skoro nechala ukecať na jedálenský stôl, ktorý by tam mal byť (lebo všetci majú jedálenský stôl, len ja nie), lebo čo ak príde viac ľudí na návštevu...“ Tak sa zo dňa na deň stalo, že Mirka má svoj vysnívaný ateliér a vlastne situácia sa nezmenila. Stále žije v tom istom byte, len zmenila postoj a prispôsobila si priestor tomu, po čom túžila. „...a presne takto to funguje so všetkým, čo si želáme a nemáme. Stačí začať konať, zmeniť uhol pohľadu a len hlúpo nečakať...“ dopĺňa moderátorka.