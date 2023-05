Ako píše denník Plus JEDEN DEŇ,po čom siahne, to sa ihneď stane hitom a v momente sa vypredá. Ženy rady kopírujú jej štýl, pretože sa zväčša oblieka do značiek, ktoré sú cenovo prístupné aj pre bežných smrteľníkov.

Najnovšie spôsobila rozruch spolu so svojím manželom princom Williamom v indickej reštaurácii v Birminghame. Kate si na tento výnimočný deň zvolila veľmi elegantný vzhľad a obliekla si bordové midišaty z dielne Karen Millen, ktorých cena je 229 libier, píše britský denník The Daily Mail. Šaty skombinovala so semišovými lodičkami tej istej farby.

Vyzerala skvelo, čo poviete? Pozrite si ju v našej galérii.