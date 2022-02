A je to vonku! Matúš Kolárovský je otcom dcéry Veroniky Nízlovej. Ako exotického mladíka prijala rodina? Toto zrejme nečakal.

Veronika Nízlová z dua Twiins v novembri porodila dcérku Neu. A už počas tehotenstva sa verejne vyjadrila, že s otcom dieťaťa žiť nebudú a ani za svet nechcela prezradiť jeho meno. Napokon sa v kuloároch začalo pošepkávať, že otcom by mal byť 20-ročný interprét a herec Matúš Kolárovský. A ten teraz konečne priznal, že je to aj pravda. A ako sa na hudobníka patrí, svetu to oznámil dojímavou piesňou.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYyVcKGD0j6/ Veronika Nízlová s dcérkou, ktorú má s Kolárovským.

Krátko na to sa na sociálnej sieti objavila aj spoločná fotografia Veroniky a Matúša s dcérkou. "My," napísala Veronika k snímke. Avšak táto fotka nebola jediná, ktorá sa na Instagrame objavila. "Vitaj na palube,“ napísala po anglicky Veronikina sestra Daniela k fotografii, kde Matúš na rukách drží jej dcéru Lindušku. Je teda jasné, že Kolárovského Nízlovci do rodiny okamžite prijali.