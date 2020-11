Aké tajomstvo úspechu má v sebe zašité filmový kostým, ktorý sa stane kultovým a všetky maškarné plesy budú po celé desaťročia plné jeho imitácií? Pozrime sa na tie najslávnejšie, ktoré by sa už dávno žrali tucty molí, keby dobre nezahrali na divácku nostalgiu a sentiment. No najmä, ak by za ne niekto nezaplatil sumu u nás zodpovedajúcu celej ulici novostavieb a neurobil z nich investičnú komoditu hodnú newyorskej burzy.

Nie sú šaty ako šaty

Ako sa šaty dokážu presláviť? Musia odievať hviezdu A-čkovej kategórie rezonujúcu vo filme, ktorý sa stane určitým míľnikom kinematografie. Nájde sa však aj mnoho takých, ktoré sa aukčnej logike celkom vymykajú – či už sa nájde excentrický zberateľ, predražená, charitatívna či niekým dotovaná dražba alebo marketingovo zneužitá tragédia, kvôli ktorej cena filmových kostýmov a rekvizít vyletí do výšok a zväčša tam aj ostane. V továrni na sny je totiž, našťastie a bohužiaľ, možné všetko.

Zistite na ďalšej strane, ktoré sú najcennejšie!