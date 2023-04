Nebola by to EVA "EVELYN" KRAMEROVÁ, keby si z dovolenky nedoniesla aspoň jeden vtipný zážitok. Komička a moderátorka sa vybrala za relaxom na indonézsky ostrov Bali, odkiaľ svojich fanúšikov zabáva svojimi príhodami. Na to, čo sa jej stalo v reštaurácii, však zrejme nikdy nezabudne.

„Išla som so sesterkou do lekárne a zbadala som na poličke "magic tissues" (čarovné vreckovky, pozn. red.). Pomyslela som si, že sú to asi utierky na dezinfekciu. Kúpila som si ich a hneď potom išla s nimi do reštaurácie," začala blondínka s rozprávaním príhody, píše magazín Život.

Po tom, čo pred jedlom tento produkt použila a poriadne si s ním poutierala ruky, zapozerala sa na krabičku, z ktorej však vyčítala len málo. „Čítam a pochopím z kontextu, že 5 až 10 minút, no to sa mi zdalo pri dezinfekcii čudné,“ hovorí úprimne Eva.

Jej zvedavosť po tejto informácii neutíchala, a tak sa miestneho šoféra spýtala, na čo tie vreckovky v skutočnosti sú. Ten sa prekvapene spýtal, prečo ich vlastne má a z jeho odpovede zostala poriadne zarazená. „Aby vaša ´anakonda´ bola silnejšia," odvetil jej našinec.„Čiže som sa dezinfikovala v reštaurácii servítkami na to, aby ti poriadne stála anakonda. Tak som sa fajn zapísala už aj na Bali," dodala komička.