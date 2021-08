Tichá a zakomplexovaná

Keď sa dnes pozriete na krásnu Adrianu, asi by vám nenapadlo, že sa ako malé dievčatko trápila. Bola veľmi tichá a zakomplexovaná. Spôsobila to jednak jej veľmi vysoká a extrémne chudá postava, no ako Adriana priznala až neskôr, dôvodom bola tiež veľmi prísna výchova otca.

Zdroj: Archív Adriana Sklenaříková

Nevedela jazyk

V roku 1989 Adriana zmaturovala na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, potom odišla do Prahy na Karlovu univerzitu študovať medicínu, ale vydržala tam len dva a pol roka. Zlom v jej živote nastal v istý deň v roku 1992, keď si išla kúpiť plavky do pražského obchodného domu, kde práve prebiehal modelingový konkurz. Skúsila to a vyhrala. Do zahraničia však vycestovala, až keď porobila všetky skúšky. Jej začiatky v Paríži boli veľmi ťažké, lebo nevedela jazyky a nemala žiadne peniaze. Keď odchádzala, otec jej z roztržitosti zabudol dať hotovosť pripravenú vo vrecku. Celý týždeň vraj nemala čo jesť a hanbila sa pýtať od druhých.

Zdroj: Archív Adriana Sklenaříková s ex manželom

Prvé manželstvo krachlo

Svojho prvého manžela Christiana Karembeua stretla v apríli 1996 počas letu z Milána do Paríža. Prisadol si k nej, dali sa do reči, vymenili si telefónne čísla a začala sa veľká láska. Vzali sa v decembri 1998 na Korzike a vyzerali šťastní, až kým v marci 2011 Sklenaříková neoznámila ich rozchod. „Christian lietal na zápasy, ja som lietala na prehliadky. Niekedy sme sa aj ocitli v rovnaký deň v rovnakom meste, ale nevideli sme sa... Hoci nám to spolu klapalo, nejako sme sa jeden druhému stratili medzi dvoma lietadlami,“ vyjadrila sa Adriana, ktorá sa napokon rozviedla, no na lásku a mužov nezanevrela.