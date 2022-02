+Vraj ste pracovne na roztrhanie. Čo vás tak zamestnáva?

Pomáham kamarátke s jej projektom, ktorý súvisí aj s mojou profesiou. Je to trochu časovo náročnejšie.

+Máte čas na rodinu a na synov?

Áno, mám. S manželom sa snažíme venovať chlapcom čo najviac, ako sa dá. Počas voľných chvíľ spolu trávime veľa času napríklad na horách v Jeseníkoch, kam jazdíme v zime lyžovať.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CLxHsFqLd7_/ Ilona Csáková so synmi

+Po založení rodiny ste sa zmenili z dračice na mamu...

Je to prirodzené, patrí to k životu. A čo je dračica, to je uhol pohľadu a vec názoru. Založila som si rodinu trochu neskôr, než je asi štandard, lebo som veľa pracovala na svojej kariére a tiež preto, že mi akosi úplne nevychádzali partnerské vzťahy, ale aj to patrí k životu. Som rada, že som to stihla a že mi trpezlivosť priniesla niekoľko ruží.