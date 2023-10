Čo je kľúčom ich šťastného manželstva? Určite to budú spoločné záujmy sú spoločné záujmy a dozaista aj vzájomná príťažlivosť, ktorá nevyprchala ani po rokoch. Z televíznych obrazoviek ich poznáme, ako pohoďáka Róóóberta a večne ufrflanú a rozmarnú Carmen.

Zdroj: TV JOJ Geissenovci na Slovensku

Carmen a Robert to ale nemali v živote vždy ľahké. Možno ste ani netušili, že Carmen veľmi trpela dlhé roky nesplnenou túžbou po bábätku, najprv sa nedarilo a niekoľko tehotenstiev skončilo potratom. O to väčšia radosť bola, keď sa to konečne podarilo a na svet priviedla svoje dve dcérky Shaniu a Davinu. Obe sú už veľké baby so svojim ráznym názorom k životu.