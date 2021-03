Kráska s medenými vlasmi a pôvabným úsmevom mala prvý vážny medializovaný vzťah so spevákom kapely IMT Smile Ivanom Táslerom. Vydržali spolu sedem rokov. Medzitým brázdili spolu svet v Karavan šou, ktorú Vera režírovala a písala si k nej aj scenáre…

Zdroj: EMIL VAŠKO

Svadba bez médií

Keď sa rozišla s Táslerom, počas krátkej dovolenky sa v Izraeli v roku 2008 zoznámila so svojím budúcim manželom Jeremym Hulshom (42). A bola to skutočná láska. Ich rodiny vyznávajú tradičné konzervatívne hodnoty, preto mali svadbu v duchu židovských tradícií v Tel Avive. Vera túžila po obrade na pláži pri mori, čo na Slovensku nebolo možné. Keďže nechcela, aby z jej najkrajšieho dňa médiá urobili senzáciu, celé sa to odohralo bez ich prítomnosti, aj keď z Bratislavy za mladomanželmi priletelo plné lietadlo hostí…

Zdroj: Archív NMH Bývalí manželia prežili dramatický boj o deti.

Matka dokáže strašne veľa

Manželom sa narodil syn Harlow a o necelé tri roky po ňom Theo. V rozhovore pre Báječnú Ženu v roku 2016 Vera priznala: „Beriem to ako dar. Moje tehotenstvá boli dosť komplikované, nebolo isté, či sa deti vôbec narodia. A bolo mi jedno, či to budú chlapci, alebo dievčatá, bola som šťastná, že sa môžem stať matkou.“ Pritom Harlow sa narodil takmer o dva mesiace skôr. Aká to bola pre matku skúsenosť?

„Už je to dávno za mnou. Nepozerám často tie fotky z jisky, ale keď na ne náhodou vo fotoalbume kliknem, vidím dvojkilové bábätko na prístrojoch. Vtedy som fungovala ako autopilot, ktorý nemal čas ani na strach, ani na úzkosť. Matka vie v takej situácii zlé emócie vytesniť. A vôbec, matka dokáže strašne veľa, keď je to nevyhnutné,“ dodala pre Báječku sympatická Vera. Ďalšie roky i krutá skúška ich krachujúceho manželského vzťahu jej dali za pravdu.