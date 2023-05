Vylepšeniami – či už drastickými, ale len takými pre efekt, si už prešla azda každá známa žena československého šoubiznisu. My sme sa však posvietili na tie, ktoré si ľahli pod nôž opätovane – lebo operácia nevyšla podľa ich predstáv. Ktoré to sú?

Obrovské problémy s prsami priznala pred časom speváčka Dominika Mirgová (31), tak si ľahla opäť pod nôž! Na svojej sociálnej sieti sa krátko po operácii rozpísala o dôvodoch, prečo to urobila: „Absolvovala som reoperáciu prsníkov. Mala som problém s ľavým prsníkom, s jazvou. Od mojej prvej operácie ubehli štyri roky, a aj keď prsia neboli škaredé, a bola som s nimi spokojná, obťažovala ma stále jazva."

"Či už pri fyzickej záťaži, cvičení, občas aj vysávanie ľavou rukou mi robilo problémy," priblížila speváčka svoje problémy. Tak si povedala dosť a začala to riešiť. Zdôraznila však, že jej išlo hlavne o to, aby nemala zdravotné problémy. Jazva jej totiž zdeformovala prsník a tak bol jeden väčší ako druhý: „Bolo to viditeľné vždy, keď som bola holá,“ priznala.