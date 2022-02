To, že manželia Vinczeovci čakajú už dva roky na svoje adoptované dieťa, je vec verejne známa. Rozhodne známe ale nebolo to, že Adela má z jednej veci veľké obavy. Neuveríte k čomu sa priznala!

Nie je žiadnym tajomstvom, že Adela a Viktor Vinczeovci sú chcú adoptovať dieťa, keďže sa im nedarí, počať ho prirodzene. Na túto tému obaja ochotne rozprávajú a nerobia okolo toho žiadne tajnosti. Predsa len je ale niečo, o čom ľudia doteraz ani len netušili. Vinczeová bola pozvaná do RTVS relácie s názvom Silné reči, kde bola hlavná téma adopcia, a tak povedala niečo, čo prekvapilo nejedného diváka.

Zdroj: EMIL VAŠKO Viktor Vincze a Adela Vinczeová

"Máš nejaké obavy?" spýtala sa Adely moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. "Mám 41 rokov. Trošku si tak kladiem otázku, či ma to nepreplieska, že či na to mám. To je asi taká jediná moja otázka. Preto to nechávam v neutráli, aby mi prišiel taký ten signál, pocit, že poď do toho! A možno mi príde taký pocit, že toto nie je vaša cesta," povedala úprimne Adela.