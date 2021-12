Onedlho sú Vianoce. Prežívate advent?

Už veľa rokov, a to aj v časoch, keď to u nás nebolo bežné. Ešte som bývala s rodičmi v Slatiňanoch. Do okien sme rozvešali hviezdy a mali sme aj vonkajší vianočný stromček. Teraz doma v Řitke každý rok pridávame na záhradu a dom ďalšie svetielka a zvieratká, takže to už u nás vyzerá ako v Hollywoode. Náš dom aj záhradu preto chodí obdivovať veľa ľudí z dediny, ale aj z ďalekého okolia. Výzdoba sa páči najmä deťom. Oči im len tak žiaria.

Do Vianoc je len zopár týždňov a vy chodíte po koncertoch. Máte čas pripravovať sa na sviatky alebo si všetko nechávate na poslednú chvíľu?

Ako čo. Darčeky zvyčajne kupujem na poslednú chvíľu, ale štóly, teda nemecké vianočky, pečiem s predstihom. Musia byť správne odležané a vlhké, a tak ich pečiem aj mesiac pred sviatkami. Výzdobu pripravujeme tesne pred začiatkom adventu...

Neubíjajú vás krátke dni a dlhé zimné noci?

Určite je príjemnejšie, keď je deň dlhší, ale dokážem sa s tým vyrovnať. Na moju psychiku to nepôsobí.

Ako relaxujete, keď máte pocit, že je toho už akosi veľa?

Keď nemám viac času, snažím sa relaxovať každý deň aspoň ráno, keď sa zobudím. Pravidelne cvičím, plávam, hrám tenis, a ak mi to počasie dovolí, pracujem v záhrade. Okrem toho máme nové šteňa nemeckého ovčiaka, volá sa Jessie. Takže chodím na dlhé prechádzky. Aj tie ma nabíjajú energiou.