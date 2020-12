Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea nie sú celebrity, ktoré sa potrebujú ukazovať, povedala expertka na kráľovskú rodinu. Napriek pandémii sa vydali na turné po Spojenom kráľovstve, aby „pozdvihli ducha národa“ v boji proti koronavírusu a posilnili význam a hodnotu kráľovskej rodiny.

Nová skúsenosť Kate

Kráľovský pár nastúpil do vlaku na londýnskej stanici Euston. Na trase dlhej dvetisíc kilometrov mali desať zastávok v Anglicku, Walese a Škótsku. Pre Kate to bola prvá cesta kráľovským vlakom, William sa v ňom viezol niekoľkokrát, napríklad aj na pohreb svojej matky Diany v roku 1997 do škótskeho Balmoralu. Kráľovná zas každý rok pred Vianocami cestovala vlakom do Sandringhamu.

Propagoval očkovanie

Podľa slov hovorkyne Kensingtonského paláca sa William a Kate na túto cestu veľmi tešili, pretože dostali jedinečnú šancu stretnúť sa s lekármi, zdravotníkmi, opatrovateľmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi v rôznych regiónoch, aby im poďakovali za ohromné úsilie a prácu v tomto ťažkom roku. Princ William hovoril aj o význame očkovania proti koronavírusu, ktoré sa v Spojenom kráľovstve už začalo.

