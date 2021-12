Už býva akýmsi pravidlom, že rok čo rok, vždy pred Vianocami, sa krásna modelka Andrea Verešová verejne chváli svojimi kuchárskymi schopnosťami. Tentokrát jej to ale nevyšlo. Fanúšikovia ju totiž za jej vianočné výtvory na plechu poriadne zvozili. Jej však úsmev na perách nezamrzol a okamžite sa bránila.

Zdroj: EMIL VAŠKO Na snímke Andrea Verešová, ktorá sa po móle prechádza s maximálnou ľahkosťou.

"Čo to je na tom plechu za patvary?" spýtala sa Verešovej jedna z fanúšičiek. "Presne," pridala sa k nej ďalšia. Andrea sa ale nedala a okamžite odpovedala. "Nie vždy vyjde všetko na 1*. My s nikým nesúťažime a deti sa bavia. Nemusí byť všetko dokonalé. Pozoruhodné je, že vás to tak zaujalo, že to musíte komentovať. Až tak vás to trápi?"