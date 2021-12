Adriana Poláková

Nie je to tak dávno, čo sa moderátorka Adriana Poláková rozhodla začať svoj život nanovo v susednom Rakúsku po boku priateľa Christiana. V meste Burgau, 200 kilometrov vzdialenom od Bratislavy, s partnerom rekonštruujú kaštieľ, s ktorým majú veľké podnikateľské plány. História okázalej nehnuteľnosti pritom siaha až do roku 1789.

Aktuálne prebiehajú v historickom sídle rekonštrukčné práce. Moderátorka má v pláne prerobiť najmä interiér a na jar so svojím priateľom spoločne otvoriť penzión, čo bol odjakživa jej veľký sen. „Chcela by som mať penzión alebo kaštieľ. Tak do piatich rokov. Ešte tak dva-tri roky budem hľadať lokalitu. Nechcem, aby to bolo veľké. Maximálne päť až desať izieb. No ešte si musím doplniť vzdelanie, má to ešte veľa stupienkov,“ uviedla v rozhovore ešte v roku 2020. Jej túžba sa tak stala skutočnosťou.