Má za sebou zážitok, ktorý by najradšej vymazala z pamäti! Moderátorka Janka Hospodárová prehovorila o ťažkom období, kedy sa bála o holý život.

Janku Hospodárovú netreba nikomu špeciálne predstavovať. V Markíze pôsobí od jej začiatku. A hoci práca moderátorky na prvý pohľad vyzerá ako ideálna, opak je pravdou. Blondínka sa v istý čas bála o život.

Zdroj: EMIL VAŠKO Letná media párty televízie Markíza v Bratislave. Na snímke Jana Hospodárová.

"Ja som mala tých stalkerov niekoľko. Bolo ich viac. Jeden dokoncaza mnou pravidelne chodil do Markízy a chcel si tu na našej recepcii ostentatívne vziať život, keď si ho nevezmem. Boli to veci, ktoré boli veľmi smutné. Najmä človek musel veľmi opatrne jednať s takouto osobou, ktorá nebola úplne v poriadku," prezradila moderátorka portálu markíza.sk. Dotyčný ju však neprenasledoval len v práci, no raz ho dokonca našla aj pred vlastným domom, kde ju čakal na schodoch.