Moderátorka sa nikdy netajila tým, že k vylepšeniam nemá žiaden odpor, skôr naopak. Nepatrila totiž medzi ženy, ktoré sú proti estetickým zákrokom. A mnohé z nich už dávno absolvovala.

Za jej pevnými trojkami totiž nestojí len matka príroda a gény, ktoré – zdá sa zdedila po mame, ale aj ruky šikovných chirurgov. V talk show Superchat pred časom priznala, ako to s jej prsami vlastne je.

„Podstúpila som dvakrát modeláciu pŕs. Bola to taká odmena za dve deti,“ priznala a prezradila, že plastický chirurg, ktorý jej zákrok robil, ju od neho so slovami, že to nie je potrebné, odhováral. Zuzana však bola presvedčená o vlastnej pravda a „nové“ prsia chcela stoj čo stoj. „Vedela som, že to chcem a som rada, že som to urobila,“ povedala. Pod skalpel si ľahla však aj druhýkrát. Dôvodom bol fakt, že sa jej operačné jazvy (podobne ako mame a sestre) veľmi zle hoja. „Museli mi ich vyrezať a nasledovala reoperácia,“ povedala Belohorcová v relácii.