Šarmantnému sympaťákovi odovzdal šerpu riaditeľ súťaže Jozef Oklamčák. Spolu s Lombardi Fashion House a fotografom Radoslavom Oreničom majú za sebou náročný výber. Súťaže krásy nenarušila korona kríza a tak si aj tento zachovali svoj harmonogram. Akurát sa konali v online forme. Presne tak sa uskutočnila aj voľba nového najkrajšieho muža Slovenska.

Zdroj: Radoslav Orenič: Najkrajší Slovák Marek Jastráb a Jozef Oklamčák.

„V tomto roku to bolo trochu komplikované a všetko sme museli riešiť cez internet a cez sociálne siete. Mistra sme vyberali pomocou videí a fotografií. Dopracovali sme sa k rozhodnutiu, že titul Mister Slovensko získava fitness tréner Marek Jastráb. Som si istý, že sme sa rozhodli správne, pretože spĺňa dôležitú požiadavku, ktorou je harmónia tela a duše,“ vysvetľuje riaditeľ súťaže Jozef Oklamčák.

Kliknite do fotogalérie najkrajšieho Slováka >>

Novým Mistrom sa stal 27-ročný Marek Jastráb, ktorý pochádza z Myjavy. Meria 188 centimetrov a je dlhoročným športovcom. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, hrá futbal a je fitness trénerom. Obľubuje všetky športy a svoje skúsenosti odovzdáva deťom, ktoré trénuje.

Zdroj: Radoslav Orenič: Najkrajší Slovák Marek Jastráb

„Je to super pocit. Vzhľadom na to, že ma vybrali spomedzi mnohých kandidátov, je to pre mňa radosť a česť. Tentokrát sa všetko robilo online, písali sme si, mali sme online rozhovory. Chcem ešte popracovať na svojich nedostatkoch. Mám v pláne zlepšiť sa v angličtine a dostal som aj úžasnú úlohu – trochu pribrať,“ hovorí s úsmevom Marek Jastráb.

Správny Mister musí mať charizmu, vypracovanú postavu a dobré znalosti jazykov. To všetko spĺňa nový Mister, ktorý bude reprezentovať Slovenskú republiku na svetovej prestížnej súťaži Mister Supranational na jar budúceho roka.