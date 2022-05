To, že čaká Ladislava, manželka sympatického herca Braňa Deáka (39) druhé dieťa, sa vie už nejakú tú nedeľu. Teraz však Braňo konečne prezradil, akú farbu dupačiek bude ich bábätko nosiť.

Napísal o tom na svojom Instagrame a to aj napriek tomu, že Braňo patrí k mála známym tváram, ktoré o svojom súkromí hovoria len veľmi zriedkavo. Svoju „zhovorčivosť“ však obhájil tvrdením, že aj tak sa o tom už dosť popísalo, tak načo to tajiť: „Priatelia, nezvyknem písať o svojom súkromí, ale už sa to kade tade popísalo 😜 potvrdzujem teda, že k našej Matilde čoskoro pribudne - ako ona hovorí - chalanko 👨‍👩‍👧‍👦.

heslo: čáp přiletí v srpnu“.

Nám nezostáva nič iné, len mu k šťastnej udalosti zaželať všetko dobré a tým z vás, čo možno až tak nepoznáte mesiace v roku v českom jazyku, pripájame krátky preklad. Český srpen znamená v slovenskom jazyku august. Takže čas sa naozaj kráti…

