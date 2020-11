Herec totiž bojuje s akútnou leukémiou a veľké šance na uzdravenie si nedáva. Smutné je však to, že sa zdá, ako by herec boj s chorobou postupne vzdával aj napriek tomu, že pred časom ušiel doslovne hrobárovi spod lopaty. Hryc totiž prišiel do nemocnice nie len s onkologickým ochorením, ale aj s obojstranným zápalom pľúc. Ledva lapal po dychu. Lekári vraveli, že keby prišiel o štyri dni neskôr, už by nežil. Po tom, ako ho zaevidovali ako onkologického pacienta prešli len tri dni, aby začal s chemoterapiou.

Zdroj: Instagram Andy Hryc

Napriek snahe lekárov o jeho záchranu sa však žiaľ zdá, že Hryc vo svetlejšie zajtrajšky neverí. Pre Rádio Slovensko pred časom dokonca povedal, že to je najhoršia diagnóza, ktorá sa nedá vyliečiť. Rozhovor s ním bol smutný a emotívny, chvíľami sa zdalo, že herec sa lúči so svetom: „Prežil som nádherný život, mal som skvelú prácu, vychoval som dve nádherné deti a precestoval som svet,“ rozprával. „Ale každému svieti sviečka, ktorá aj každému zhasne...“