Vedeli by ste si ako Tatranec predstaviť život aj na rovine?

Bezmála desať rokov som žil v Bratislave a mal som to tam rád. Človek sa stratí v dave, a ak chce, žije pomerne nenápadný život. Tá anonymita mi vyhovovala, ale srdcom som bol vždy v Tatrách. Vyrastal som v Tatranskej Lomnici a Poprade. Leto som trávil u starých rodičov v Ždiari a na Spiši. Niekto sa až vo vyššom veku vráti na miesta, kde trávil detstvo, mňa si to zavolalo skôr. Ticho hôr lieči, rodina je nablízku, robím to, čo ma baví a napĺňa, zatiaľ som zdravý. Myslím si, že žijem až nezaslúžene pekný život.

Zdroj: Martin Krystýnek Tatry sú moja srdcovka. Mám tu priateľov, rodinu, svoje kone… Jednoducho mám pocit, že som s Tatrami prepojený pupočnou šnúrou. Milujem tento kraj.

Na horách ste takmer nepretržite. Zažili ste tam situáciu, počas ktorej ste sa naozaj báli?

Som bojko. Z výšok strach síce nemám, no búrka ma vie dostať do úzkych. Keď sa nad Tatrou blýska a hromy divo bijú, krvi by ste sa mi nedorezali. Na horách sú búrky veľmi nepríjemné. Už neraz sme počas túr hľadali miesto, kde sa ukryť a zväčša sme mokrí utekali z vrcholu do doliny. Pri svojej práci som videl veľa nešťastí, o to viac si uvedomujem tú tenkú čiaru medzi životom a smrťou. Nie nadarmo sa hovorí, že hory sú krásne, no neodpúšťajú chyby.