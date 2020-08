Hrycovi sa v priebehu pár hodín zmenil život od základov. "Opuchol mi článok prsta na pravej nohe, potom na ľavej, a keď ma k tomu ešte začala bolieť ruka, išiel som k lekárovi. Odobral mi krv a za dve hodiny mi volal, že musím okamžite do nemocnice. Krvný obraz signalizoval, že mi ide o život," takto herec médiám opísal začiatky svojej choroby. Následne ho hospitalizovali a začal sa boj o holý život.

Zdroj: archív Hryc strávil v nemocnici dva mesiace.

Andy by mal mať to najhoršie už za sebou, no teraz, keď je prepustený do domácej starostlivosti, musí dodržiavať poriadne prísny režim. Ak by napríklad v tomto období čo i len prechladol, mohlo by to mať preňho fatálne následky. Imunitu má totiž oslabenú, a tak sa nemôže ani stretávať so svojimi priateľmi či rodinou. Herec je známy, že na jednom mieste dlho neobsedí, a tak izolácia od ľudí je preňho veľkým trestom. Potvrdila to pre portál topky aj jeho dcéra Wanda.

Zdroj: archív A.H. Andy Hryc po prepustení z nemocnice musí dodržiavať prísny režim. Teraz mu ide o veľa.

"On má jednoducho vrtulu v zadku. Celý život vstával o šiestej a chodil spávať ráno o druhej. Je veľmi aktívny. To znamená, že pre takéhoto človeka sedieť zrazu doma, ležať, oddychovať, pozerať telku a čítať knižky, je veľmi ťažké. Je to veľká zmena v živote," prezradila Wanda a pokračovala. "Už som ho aj pristihla zopár krát, keď išiel z nemocnice, že sa zastavil na jednu kofolu. Takže sem tam zdrhne, aby sa aspoň na chvíľu dostal medzi ľudí," uzavrela so smiechom.