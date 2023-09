Alžbeta Ferencová sa pred rokmi ukázala ako moderátorka, skúšala to na Miss, robila modeling, tancuje, no najviac sa našla v hudbe. Nedávno sa ukázala aj ako herečka v seriáli Iveta a bola úžasná. Jej sláva šla razom hore. Betka, ktorá si hovorí Zea nepatrí medzi klasické krásky, má výrazné kučeravé vlasy, nádherné oči a obrovskú charizmu.

Čo je na nej najlepšie je to, že je to klasická normálna žena, ktorá nemá tehličky na bruchu, ale sexi ženské krivky. Často fotí fotky len v spodnej bielizni či plavkách a ženy tak inšpiruje k tomu, že ideál krásy je to, čo sa každému páči. Niekomu vyšportované, ultraštíhle ženy, iným zasa s malými či väčšími prsami, väčším zadkom či nie úplne plochým bruchom.

A tak to má byť, lebo krása je rôznorodá. Je nádherná a my jej za to tlieskame. Pozrite si ju v našej galérii.