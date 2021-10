Martin Nikodým sa svojim fanúšikom na sociálnej sieti neprihovára každý deň, no keď niečo zo svojho súkromia pridá, tak to stojí za to. Najnovšie sympatický blondiak zverejnil svoju retro fotku z roku 1989 a jeho fanúšikovia neverili vlastným očiam, že je to on.

Zdroj: Instagram Martin Nikodým bude kapitánom

"No ma podrž! Slovenský Brad Pitt," napísala istá Katarínka. Nikodým svojou fotkou z minulosti zmiatol aj jeho blízkych kamarátov zo šoubiznisu. "Jasný Brad Pitt!! Účesy, účesy...hneď zapúšťaj vlasy!" napísala speváčka Beáta Dubasová. "Kks ja že Pitt!" pridala sa herečka Karin Haydu. Nuž, Nikodým bol vždy veľký sympaťák. A zdá sa, že pred rokmi bol ešte väčší.