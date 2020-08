Na poslednej fotografii, pri ktorej vyzýva Viktor svojich fanúšikov označiť jeho top príbeh, mnohých zaujalo Adelino bruško. Napriek tomu, že Viktor napísal toto: „Začali si ma zbesilo fotiť náhodní okoloidúci. Napríklad, túto dámu som vraj doteraz nezaujímal, ale pri 120 tisíc followeroch, ktorí dnes naskočili, si ma už zrazu cvaknúť chcela!“ píše k fotografii, kde si ho fotí aj samotná Adela a pokračuje:

„Teším sa z toho kamaráti, lebo očividne aj Instagram môže byť priestorom, ktorý nie je len o kozmetikách, kávičkách a dokonalom živote. Spôsob, akým aktuálne ako ľudia obývame naše kúsky (požičanej) zeme má totiž od dokonalosti ďaleko. Verím, že sa to ale môže zlepšiť a aj preto existuje tento profil. Chystám ďalšie série storiek, plánujem nové exkurzie po recyklačných fabrikách, onedlho vás zoberiem na triediaciu linku, stanem sa na deň smetiarom...aby ste našli “zelené” odpovede, o ktorých možno pochybujete. Aby ste ich zdieľali so svojimi najbližšími a možno aby ste aj začali vďaka nim meniť svoj život. Nikoho som nikdy nenútil, ponúkam len informácie, s ktorými môžete naložiť, ako chcete. A tak to aj zostane...“

Jeho pozorovateľov však zaujal nie len komentár a výzva, na ktorú húfne reagovali, ale aj Adeline bruško. Nie je totiž tajomstvom, že sa mladému páru nedarí splodiť dieťa ani po niekoľkých rokoch manželstva. Viktor priznáva, že chyba je na jeho strane a jeho „chlapci“ sú príliš pomalí. Adela sa však na fotografii ukázala v póze, ktorá hovorí niečo iné, lebo pod tričkom sa jej rysuje nápadná oblina.