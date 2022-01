Dara Rolins (49) si tieto dni užíva talianske hory so svojou láskou, exfutbalistom Pavlom Nedvědom. Dvojica spolu randí už pol roka a obaja sú zamilovaní ako pubertiaci. Svedčia o tom ich najnovšie fotky, ktorými sa speváčka opäť pochválila a pridala aj komentár.

"Myslím, že každý vzťah, aj ten, ktorý "nedopadne", má v našich životoch miesto a opodstatnenie. Resp. čo to znamená "nedopadne"? Všetko má totiž svoj čas a význam. Aj to, že sa niečo stane a po čase skončí, nemusí byť tragédia, ale vývoj. Proste život. Človek nemusí "plakať", ako si niektorí dosť nelogicky a automaticky pri rozchode dvoch ľudí myslia. Môže ísť o vyslobodenie, preklopenie do stavu, po ktorom človek už nejakú dobu túžil. Byť tzv. na očiach, byť známy, veľmi často vzťahy a lásku komplikuje, neprirodzene ovplyvňuje ich vývoj. Nie roky, ale intenzita, hĺbka citu meria pravý význam vzťahu. Niekedy za pol roka prežijete toho viac, ako za 6 rokov," zamyslela sa Dara na Instagrame.

"Vždy mi vadilo, keď muž, ktorý mi vstúpil do života, nehovoril pekne o svojej bývalej. Je to taký varovný signál pre skazený charakterový rys, ak viete, čo myslím ...Nech žije každá láska. Nová, stará, dospelá, detská, prázdninová, naša, vaša. Nech je večná v svojom čase a v každej podobe! P. S.: Malo to byť len také malé hlásenia o tom, že je u mňa všetko v poriadku," dodala zamilovaná Rolins.

Zdroj: pluska.sk