Pred dvoma rokmi sa Adela dokonca podelila o zaujímavú príhodu, tentokrát z vlaku, píše Čas pre Ženy. Omylu sa dopustila česká čašníčka, ktorá si ju pomýlila so svetovo známou modelkou. „Čašníčka v jedálenskom vozni na mňa žmurkla a so zalomenými rukami niesla lístok: ”To tady dnes máme hosty!”Hovorím si, že pani asi videla pred sto rokmi Superstar s Leošom Marešom a so mnou. Alebo zachytila nejakého Českého leva. V ČR sa moja popularita prejavuje totiž veľmi deravo...“ píše milo prekvapená Adela na Instagrame.

Nakoniec však bolo všetko inak a charizmatická moderátorka zistila, že si ju pani len pomýlila. „Keď som egoicky pohladená nechala pani sprepitné, hovorí mi: ”Tak to jste si mohla nechat na nadaci.” Pýtam sa jej, akú nadáciu má na mysli? Až rozčúlene ma upratala: ”Tak jste nebo nejste Tereza Maxová??!!!” Adela sa musela zmieriť s tým, že v Česku fanúšikov nemá, no určite ju potešilo, že sa podobá na svetovú modelku!