Moderátorka nám prezradila, na koho sa ich dcérka podobá, prečo nezverejňujú jej tvár na sociálnych sieťach a kedy sa s partnerom plánujú vziať.

Leto je v plnom prúde. Ako ho zatiaľ trávite?

Práve dovolenkujeme. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli zostať na Slovensku a vychutnávame si krásy Liptova.

Ako ste prežívali obdobie pandémie?

Boli sme všetci spolu doma. A bolo to výnimočné, pretože Romanko nepracoval tak veľa ako inokedy. Keď sa už neskôr dalo, chodili sme spolu do lesa a užívali si jeden druhého. Samozrejme, každý deň sme sledovali situáciu a vývoj pandémie.

Dva a pol roka ste na materskej dovolenke. Nie je vám už dlho?

Rozhodne nie. Materstvo by sa niekomu mohlo zdať stereotypné, ale v skutočnosti vám to dieťatko rýchlo rastie pred očami, mení a vyvíja sa. Mám pocit, že som trikrát žmurkla a Izabelka už pôjde do škôlky. Zároveň je pre čerstvú mamu nesmierne dôležité udržiavať kontakt s okolím, kamarátmi, rodinou, venovať čas sebe. A možno trochu pracovať, ak to situácia dovoľuje, v období materskej je to veľmi prospešné a osviežujúce.

Kedy sa plánujete vrátiť do práce? Nechýba vám klasický pracovný týždeň alebo si plnými dúškami vychutnávate chvíle s dcérkou?

Ja som z práce úplne „nevypadla“. Izabelka mala pár mesiacov, keď som si prvýkrát odskočila na pár hodín moderovať. Keď to čas dovolil a dovolí, absolvujem fotenia a rôzne eventy. Ale Izabelka je pre mňa na prvom mieste.

Čo zdedila po vás a čo po Romanovi?

Izabelka je malé, uvravené, usmievavé dievčatko. Vie sa úžasne smiať a zabávať. Zároveň je temperamentná, lebo tak isto, ako sa vie tešiť, sa vie aj jedovať. (Smiech.) Čo sa týka povahy a vlastností, myslím, že po mne má tvrdohlavosť a po Romankovi neuveriteľne dobrú pamäť.