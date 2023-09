Sama Zlatica nevie, kedy sa to stalo a už má doma dvoch školákov. „Je to také symbolické, lebo keď Leo išiel do prvej triedy, v ten deň som zistila, že som tehotná s Adamom. Ešte sme ani nevedeli, či to bude chlapček alebo dievčatko a tak som si hovorila, že keď to dieťatko pôjde do prvej triedy, Leo bude ôsmak. Zdalo sa mi to veľmi vzdialené a zrazu je to tu,“ povedala nám.

Hoci je podľa nej Adam veľmi šikovný a zrelý, jednej veci sa bojí aj ona. „Som sama zvedavá, či obsedí, to sa asi pýta každý rodič.“ Obaja chlapci chodia na súkromnú slovensko-anglickú bilingválnu školu a Adam pokračuje zo škôlky postupne do školy. Leo je ôsmak, má predmety v angličtine a už týmto jazykom plynulo hovorí.

„Ja som na vzdelanie veľmi náročná. Sama som absolvovala slovensko-talianske bilingválne gymnázium. Pre mňa je jazyková vybavenosť úžasná, sama hovorím dvomi jazykmi. Je to taká pekná zručnosť. To vzdelanie je asi jediné, čo nepodlieha inflácii a dávam si na tom veľmi záležať,“ dodala Zlatica.