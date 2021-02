Najsilnejšie zarezonovala vo westerne Nepriatelia v Christianom Baleom či trileri Stratené dievča s Benom Affleckom. Platforma Netflix aktuálne premiéruje drámu Ako v bavlnke (I Care a Lot), kde si opäť raz strihla rolu zradnej krásky, a počas pandémie sa presťahovala do stovežatej Prahy, kde nakrúca fantasy seriál The Wheel of Time v úlohe čarodejnice.

Štyridsaťdvaročná britská herečka sa k našim susedom presunula aj dlhoročným partnerom, matematikom a podnikateľom Robiem Uniackeom (60) a ich dvoma synmi, keďže to bolo pohodlnejšie ako neustále pracovné cesty. A rázovitá krajina už Rosamund za ten čas stihla pripraviť niekoľko poriadnych prekvapení!