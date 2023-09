Roberta, Keď sa raz oči dohodnú, Skús, či Snívaj lietaj bež a skáč boli len niektoré z nich. Po odchode z Modusu sa z branže úplne nevytratil. Ako píše plus7dni.sk, občas si pri rôznych príležitostiach zaspieval s kapelou, no v médiach sa prezentoval zväčša len ako frajer Eriky Judínyovej, Marcely Molnárovej či Mariky Sorosovej.

Stretávali sme ho často na najrôznejších party, z ktorých odchádzal v dobrej nálade a zvyčajne ako posledný. O tom, že ho trápia zdravotné problémy, vedel málokto. Nepriamo sa s ťažkosťami zdôveril dvornému textárovi Modusu, Kamilovi Peterajovi.

„Vedel som, že ho niečo trápi, ale netušil som, že je to tak vážne. Keď som sa ho pýtal viac, mávol nad tým rukou. Nechcel to ďalej rozvíjať. Je mi to tak ľúto. Bol to veľmi príjemný, zábavný a vzdelaný človek. A, samozrejme dobrý spevák. Mal som ho naozaj rád," povedal Peteraj. Spomínate si naňho? Pozrite si ho v našej galérii.