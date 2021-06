Monika Bagarová je momentálne hrdou mamou Rumie, ktorá ju robí veľmi šťastnou, no vrásky na čele jej spôsobuje priateľ Makhmud. Zdôverila sa s tým svojim fanúšikom na sociálnej sieti, ktorí sa jej pýtali na to, aký je život s bojovníkom.

Zdroj: Instagram Monika Bagárová

"Ja by som to nazvala skôr život so športovcom, ktorý má veľké ciele a robí šport na profesionálnej úrovni. To nie je jednoduché pre žiadnu ženu. Taký vzťah vyžaduje obrovské pochopenie, dôveru, trpezlivosť a lásku. Je to úplne iný svet než ten hudobný. Toto je hard work 2-krát denne, deň čo deň, niekedy aj v nedeľu. Ale to, čo ma na ňom najviac otravuje, je, že v kuse len periem a periem trenkové handry. Inak pohoda. Ehm, vlastne ma ešte jedna vec dosť vytáča. Tá Dota, ktorú hrá na tom počítači. Vždy hovorím, že ten počítač hodím o zem a ešte stále som na to nemala odvahu,” zdôverila sa Bagarová.