V novembri v roku 2018 zavesila Zuzana Mauréry na svoj facebookový profil fotku z fitka. Pózovala na nej pred zrkadlom v ružovom tielku a obtiahnutých legínach. Za jej chudnutím ale nebolo to, že by so svojou postavou bola nespokojná. Dôvod bol omnoho smutnejší. Až po čase ale priznala pravdu.

Zdroj: instagram Herečka Zuzana Mauréry sa v novembri 2018 pochválila takouto postavičkou. Dôvod jej chudnutia bol smutný.

Všetko sa to začalo kvôli jej mame. Tá sa totiž stala onkologickým pacientom a herečka mala o ňu, pochopiteľne, veľký strach. Preto sa rozhodla, uzatvoriť akúsi dohodu sama so sebou a pre mamino zdravie sa vzdala svojej neresti – sladkostí. "Urobila som deal s „horným manažmentom“, že kým mama nebude zdravá, nebudem jesť sladké. Mala som motív, cez ktorý nejdú vlaky. Vzdala som sa svojej Achillovej päty, toho, čo mi robí najväčší pôžitok a je mojou najväčšou hrozbou. Každý, keď má prázdno v duši, tú dieru potrebuje niečím zapchať a každý ju zapcháva niečím iným,“ vysvetlila Mauréry svoje rozhodnutie v rozhovore pre rádio Expres.

„Keď mama prišla od onkológa raz domov a hovorí, že už tam nemá, čo tam mala, tak sa ma hneď spýtala: A teraz čo, začneš jesť sladké? Po čase som znovu začala, lebo taký bol deal. Je to hlavne jej zásluha, ale všetko sa ráta,“ prezradila Zuzana, ktorej mamina je už našťastie v poriadku.