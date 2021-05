„Fotka s náplasťou dnes nie je veľmi populárna, tak to skúsim inak... Pri pichnutí vakcíny som myslela na môjho deda,“ píše k emotívnej fotografii, na ktorej má na ramene ľavej ruky fixkou nakreslené čierne srdiečko.

Pokračuje: „Zomrel na Covid vo februári tohto roka. Silný chlap ako hora, ktorý by bol schopný vo svojom veku ešte postaviť nový dom. Skolilo ho to z týždňa na týždeň a my všetci sme z toho zostali v absolútnom šoku. A hoci sa mohol dať ešte ako zdravý zaočkovať, odmietol to... Zostalo mi tak strašne smutno, lebo posledné, čo som od neho v telefóne počula bol príšerný kašeľ a niekde medzi ním vysilené “ ahoj Zuzinka, ďakujem”... Myslela som naňho, lebo tu ešte mohol byť. Mohli sme si zase zahrať Dámu, mohol mi po stýkrát ponúknuť víno, ktoré nepijem a mohol mi zas s jeho šibalským úsmevom povedať, že mám zelený rozum.... teraz v máji by mal 85 rokov.