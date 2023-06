Sama priznáva, že má rada mužov a do jej života vždy patrili. Hoci herečke ZUZANE VAČKOVEJ (53) posledný vzťah nevyšiel, na lásku rozhodne nezanevrela. Ako sa dokázala vyrovnať so sklamaniami a akú radu má pre ženy, ktoré prechádzajú niečím podobným?

Keď sa na teba človek pozrie, doslova žiariš a vyzeráš výborne. Čo je tvojím receptom?

Z mojej životnej skúsenosti je receptom na úspech zámer. Taký ten dobrý, úprimný úmysel. A je to receptom na úspech vo všetkom, či už v biznise, alebo v láske, alebo povedzme aj v tom, ako vyzerám. Keby bolo mojím zámerom dobre vyzerať, bolo by to málo. Mojím zámerom je byť šťastná, robiť šťastnými aj ľudí okolo seba. K vnútornému šťastiu sa dopracovávam tým, že sa snažím porozumieť svojim bolestiam, chybám a snažím sa nachádzať boľavé miesta v duši a vyliečiť si ich. Keď si vyliečim seba zvnútra, odráža sa to aj navonok, hovorí herečka v rozhovore pre magazín Život.

Momentálne si teda šťastná.

Áno, som veľmi šťastná. (Úsmev.)

Pre teba je asi veľmi dôležité starať sa nielen o telo, ale aj dušu.

Mám sa veľmi rada a v mojom živote na prvom mieste, nech to znie akokoľvek sebecky, som ja. Aj v lietadle nasadzujeme masku najprv sebe a až potom ľuďom, ktorí sú okolo nás. Takto je to aj v mojom živote. Naozaj sa starám o to, aby som dostala kvalitnú stravu, aby som mala okolo seba pekné prostredie, ale doprajem si aj ten luxus, že sa stretávam s ľuďmi, ktorých mám rada. Starostlivosť o seba je pre mňa alfou a omegou. Milujem krásne zážitky, hudbu, rada chodím do divadla, do kina, na koncerty. Ľudia mi často píšu na sociálne siete, ako to všetko stíham. Možno je to trošku náročnejšie, ale ja to tak chcem, ja po tom túžim. Aj keď mám náročný deň a večer ide nejaké výborné divadelné predstavenie, rada sa pekne oblečiem a rada idem do divadla namiesto toho, aby som sedela doma s pohárom vína a čipsami.