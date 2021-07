"Tento obraz sme kúpili pred mesiacmi Sáre do detskej izby a teraz sme ho prepožičali na výstavu. Tešíme sa, keď sa dostane k nám domov. Jeden múdry človek mi raz povedal, že 10 percent svojho ročného príjmu by mal človek investovať do umenia, ktoré sa mu páči. Mne sa páči ako sa pária žirafy, vyzerajú pri tom šťastne," napísal moderátor Matej "Sajfa" Cifra na sociálnu sieť. A zatiaľ čo on aj jeho manželka vidia zmysel v tom, aby takýto obraz visel v izbičke dvojročnej Sáry, mnohých ľudí na internete to pobúrilo.

Zdroj: instagram / @sajfa Sajfa a Veronika

"Dúfam, že to si len robíš srandu Sajfa. To by ste malej nikdy neurobili, aby sa musela stále dívať na takúto hrôzu," napísal jeden z komentujúcich. "Toto dieťaťu do izby? Hrozné to je," pridal sa ďašlí. "Vy nie ste normálni," skonšatovala ďalšia.