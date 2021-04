Herec sa narodil 19. apríla 1953 v Prahe. Jeho otec Štěpán sa v roku 1945 vrátil ako učiteľ z Podkarpatskej Rusi a usadil sa v pražskom Žižkove. Mal za sebou trpkú skúsenosť z bezprávia v Sovietskom zväze. V roku 1939 ho spolu s kamarátmi hneď za hranicami zatkli za údajnú špionáž a na zopár rokov uvrhli do pracovného tábora. Preto otec trval na tom, aby mal Ivan remeslo, preto ho aj pred cestou do komunistického Vietnamu priam predvídavo varoval…

Zdroj: foto archív Ivan Luťanský v televíznom filme Zápisník zmizelého (1979)

Ženy išli do kolien

Ivan sa vyučil za elektromechanika v dopravnom podniku. Od detstva však bol posadnutý všetkým, čo súviselo s bojovaním. Nielenže zbieral vojenské artefakty, ale dokázal si sám vyrobiť aj streľnú zbraň. Jazdil na koni, venoval sa šermu, bojovým umeniam i karate. Popri tom chodil do dramatického krúžku a krásne recitoval klasikov. Možno sa pre herectvo na pražskej DAMU rozhodol práve pre to, aby mohol stvárňovať mužných hrdinov, z ktorých by ženy išli do kolien. Lenže na Ivanovi mohli oči nechať, a to ani nemusel stáť na javisku. Jeho spolužiačkami boli napríklad Jana Paulová či Simona Stašová.