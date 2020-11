Priznáva, že najskôr chcela byť veterinárkou, ale nevyšlo to, lebo ťažko zvláda, aj keď jej majú pichnúť injekciu. A nie, aby to ešte niekomu robila ona...

Začal to kasting

Herectvo jej pristane. Tvrdí však, že rozhodne nie je z tých, ktorí by sa na verejnosti radi predvádzali. „Medzi cudzími som skôr uzavretá,“ hovorí a pokračuje, že sa rada odviaže len medzi ľuďmi, ktorých dobre pozná a úplne im verí. Jednoducho, medzi „svojimi“... Zuzka sa zviditeľnila najmä vďaka televíznemu seriálu Oteckovia. Účinkovaniu v ňom predchádzal náročný kasting. „Zapísala som sa do Markíza databázy a onedlho mi prišiel e-mail, nech prídem na kasting. Mala som poriadny stres. Veď ešte pred piatimi rokmi som bola skôr bojazlivá a hanblivá.“

Zdroj: TV Markíza, Archív

Drsná Dorka

Z prvého kola odchádzala s presvedčením, že zlyhala. „Čo najrýchlejšie som odtiaľ chcela zdrhnúť s kapucňou na hlave a skryť sa doma pod deku,“ spomína. Ale keď ju zavolali aj na druhé kolo, tušila, že má šancu uspieť. Úloha seriálovej Dorky jej spočiatku príliš nesedela. „Najskôr som s ňou nebola vôbec stotožnená, ale dnes ju mám rada, aj keď je niekedy hubatá,“ smeje sa mladá herečka a pokračuje: „Už to nie je tá drsniačka, ktorá nabádala kamošov na alkohol a fajčenie. Páči sa mi, ako ju scenáristi za tri roky účinkovania poľudštili. Tak sa viac-menej zhodujeme.“