Pohodlné sandále na platforme na bežný deň

Keď prichádza teplé počasie a s ním aj dovolenková atmosféra, väčšina z nás túži po pohodlných topánkach, ktoré nám umožnia prežívať letné zážitky naplno. Tu vstupujú do hry sandále na platforme, ktoré spoja pohodlie s nezameniteľným štýlom. Platformové sandále sa vyznačujú tým, že majú hrubšiu podrážku, ktorá vám dáva pocit stability a zároveň vám dodáva pár centimetrov na výške. To je predovšetkým výhodné pre tých, ktorí sa chcú cítiť v obuvi sebavedomo a zároveň komfortne. Či už sa vyberiete do práce, na nákupy alebo na neformálne stretnutie s priateľmi, pohodlné sandále na platforme vám umožnia vytvoriť vkusný a moderný vzhľad. Sú skvelou voľbou na letné prechádzky mestom či na posedenie vo vašej obľúbenej kaviarni či reštaurácii. Pre štýlový letný outfit ich môžete kombinovať so sukňou v midi dĺžke, nohavicami s rozšíreným strihom alebo aj s ležérnymi šortkami, ku ktorým si zvolíte jednoduché dámske tričká. Tieto sandále prinesú do vášho vzhľadu šmrnc a atraktivitu a sú dokonalou voľbou pre tých, ktorí sa chcú cítiť pohodlne a štýlovo počas celého dňa.

Zdroj: whitepress Ilustračné foto

Elegantné sandálky na nízkom podpätku

Elegantné sandálky na nízkom podpätku patria medzi klasiku dámskej obuvi, ktorá nikdy nevyjde z módy. Tieto sandálky spoja jednoduchosť s eleganciou a sú vhodné pre rôzne príležitosti. Nízky podpätok poskytuje dostatočnú oporu pre nohy a zároveň vám umožňuje pohodlnú chôdzu a státie počas celého dňa. Tento typ sandálov je ideálny na nabité pracovné dni, keď sa chcete cítiť štýlovo a sofistikovane. Môžete ich nosiť so svetlými nohavicami a elegantnou blúzkou pre viac profesionálny vzhľad. Kombinovať ich však môžete aj so sukňou s vysokým pásom alebo so šatami v midi dĺžke pre ženský a rafinovaný look. Tieto sandálky sú praktickým riešením pre všetky príležitosti, kedy si želáte vyzerať elegantne a túžite pridať do vášho outfitu štipku luxusu.

Sandále alebo šľapky na rôzne príležitosti

Pre rôzne iné príležitosti sú tu sandále alebo šľapky, ktoré poskytujú komfort a pritom sú vkusným doplnkom vášho šatníka. Tento typ sandálov môžete nosiť na pikniky, do práce, na neformálne stretnutia s priateľmi alebo na letné večery. Ich rôznorodý dizajn umožňuje kombinovať ich s rôznymi druhmi oblečenia. Vyberte si farebné šľapky so vzorom pre ležérne dni alebo elegantné sandále s remienkami a doplňte svoj štýlový letný outfit. Nosiť ich môžete s nohavicami, sukňami, šatami alebo šortkami. Možnosti sú neobmedzené.



Dámske sandále sú neoceniteľným kúskami obuvi letnej sezóny. S týmito tromi typmi sandálov - platformovými, elegantnými na nízkom podpätku a univerzálnymi šľapkami, získate pohodlnú a štýlovú voľbu pre rôzne príležitosti. A nezabudnite, že všetky tieto typy sandálov nájdete v ponuke MODIVO, kde sa môžete nechať inšpirovať rôznymi značkami, dizajnami, farbami a štýlmi.